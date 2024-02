L' ignoranza di Report sul vino e le sciocchezze sui lieviti | provate a fare un Sassicaia a Capracotta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il 24 aprile 1980, Luigi Veronelli è in onda con il suo Viaggio sentimentale dell’Italia dei vini: un prodotto curioso, decisamente autocelebrativo, pieno di ospiti straordinari, di atmosfere oniriche e di scelte comunicative destinate a una grandissima fortuna. In quella puntata, girato di spalle, Veronelli intervista un sofisticatore che gli spiega come300 ettolitri dida 14° alcolici, partendo da 90 Hl di Montepulciano di Abruzzo: una pratica chiaramente, inequivocabilmente, di sofisticazione, punita dalla legge ieri come oggi. Nella stessa puntata, Veronelli intervistava il professor Ciuso dell’Università di Bologna che spiegava come grazie agli additivi e alle aggiunte si potessero modificare i vini in maniera sostanziale: ad esempio colorandoli con l’enocianina o come fosse possibile aggiungere zucchero agli spumanti, aggirando il ...