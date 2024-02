Liceo del Made in Italy con un solo iscritto | il preside rinvia la partenza

Il liceo del Made in Italy quest'anno non si fa. Questo quanto deciso dal dirigente dell'istituto Munari di Crema, Pierluigi Tadi. Fin qui nessuna ... (ilgiorno)

Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico italiano incentrata sugli studi umanistici. Fu istituito come scuola d'élite con la riforma Gentile nel 1923, traendo origini dal ginnasio-liceo istituito con la legge Casati del 1859, e fu riformato nel 1940 dalla legge Bottai, che con la creazione della scuola media trasformò il ginnasio in una scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Nella classe del liceo Made in Italy con un sorteggio, il preside ci ripensa: "Senza volontari, non parte": Ci ha ripensato il preside dell'Istituto Munari di Crema, in provincia di Cremona, che fino a ieri 17 febbraio era intenzionato a far partire l'indirizzo del liceo Made in Italy nella sua scuola, nonostante lo avesse scelto un solo studente. Per il prossimo anno scolastico, la classe non ci sarà come spiega Pierluigi Tadi al Corriere della Sera. "Senza ...

Il rifiuto del cibo e il ricovero a 16 anni. I genitori: "Era diventata un'altra": ... che indirizza lei e sua figlia al centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare della Ausl . "... Rachele frequenta il liceo, non riesce a integrarsi e a trovare il suo spazio nella classe. Nel ...