Libertà di iniziativa e auto-responsabilità | così riparte la pubblica amministrazione Scrive Cancrini

(Di domenica 18 febbraio 2024) Suscita una serie di interrogativi il recente via libera, da parte del Senato, all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio contemplata dal disegno di legge del Guardasigilli Carlo Nordio. Ci si potrebbe domandare, ad esempio, se la rimozione dell’articolo 323 del codice penale uscirebbe indenne dal vaglio di compatibilità con la proposta di direttiva europea del 3 maggio dell’anno scorso sulla lotta alla corruzione, là dove prevede la punibilità dell’abuso d’ufficio cosiddetto “di vantaggio” (articolo 11). All’atto di recepimento della direttiva – per lo meno se adottata nella sua attuale formulazione –, difatti, l’Italia si vedrebbe costretta a un inevitabile dietrofront, pena l’apertura dell’ennesima procedura di infrazione. Ci si potrebbe anche chiedere se, in senso lato, questa fattispecie delittuosa svolga tuttora un ruolo significativo nella repressione e nella prevenzione dei ...

Il Popolo della Libertà (PdL) è stato un partito politico italiano di centro-destra e di destra.

Navalny, Calenda: 'Lega filoputiniana'. Ma anche il Carroccio alla fiaccolata: ... poi anche il Movimento 5 Stelle ha sciolto gli indugi e ha aderito all'iniziativa lanciata via ... 'Lunedì alle 18.30 a Piazza del Campidoglio ricordiamo Navalny e la sua battaglia per la libertà. Hanno ...

Interessi sui mutui, possibili rimborsi per migliaia di euro. 'Interessati centinaia di cittadini': ... in quanto il divieto (ovvero la norma che disciplina le intese restrittive della libertà di ... si sta attivando con i propri esperti per studiare ogni iniziativa anche legale, utile a consentire ai ...

"Se mi uccidono vuol dire che siamo fortissimi" - di Guido Puccio: ...sperare di vedere manifestazioni contro il crimine di un dissidente che si batteva per le libertà ... Purtroppo dobbiamo convenire che ci vorrebbe un Pannella, o magari un'altra iniziativa di protesta ...