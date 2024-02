L’ex capo di Frontex Fabrice Leggeri che accusava le Ong di attirare migranti si candida con Marine Le Pen alle europee

(Di domenica 18 febbraio 2024) Più volte, quando era adi, aveva sollevato dubbi sul ruolo della navi delle Ong impegnate nel soccorso deinel Mediterraneo. Su di lui erano anche arrivate accuse di respingimenti illegali dei, scandali (con tanto di indagine dell’ufficio europeo anti-frode) che lo hanno portatodimissioni dal ruolo di direttore dell’agenzia europea che si occupa del controllo e gestione delle frontiere esterne. Adesso il franceseufficializza la sua adesione al partito di estrema destra francese Rassemblement National diLe Pen, in vista dellaturaprossime elezioni. Ad annunciarlo è lo stesso ex direttore esecutivo di ...

l'ex ministro delle Finanze, Rino Formica, in un'intervista al Corriere della Sera svela alcuni retroscena su una stagione molto controversa della ... (liberoquotidiano)

Gli Ex-Otago sono un gruppo musicale indie pop italiano formatosi a Genova nel 2002.

Makari 3: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione: Makari 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming della serie tv in onda da domenica 18 febbraio 2024. Tutte le informazioni ...

“Ho arrestato il capo delle Br senza sparare, ora preparo pizze e assisto i malati di cancro”: la seconda vita del poliziotto Claudio Bachis: Il suo orgoglio più grande è non aver mai sparato un colpo. Neppure in quegli anni terribili in cui le Brigate rosse insanguinavano il Paese. Il poliziotto Claudio Bachis ha lasciato la pistola nella ...

Ucraina, i russi conquistano Avdiivka e cambiano la guerra: Le truppe ucraine si sono ritirate dalla città perno del fronte orientale, lasciando campo libero all’esercito russo. Questo è l’epilogo non di due, ma di 10 anni di scontri ...