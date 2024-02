L’estratto C’era una volta una sinistra che promuoveva la famiglia | il lavoro e la Nazione…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un estratto del libro di Giovanni Sallusti “Mi mancano i vecchi comunisti. Confessione inaudita di un libertario” (Liberilibri, pp.144, euro 16). Ai lettore del Secolo d’Italia le conclusioni, in senso letterale, del pamphlet. *** Il Vecchio Comunista non s’iscriverebbe mai, per nessun motivo, alla caccia politicamente corretta contro quello che Pascal Bruckner ha chiamato il “colpevole quasi perfetto”, il colpevole per eccellenza della contemporaneità. Il maschio bianco eterosessuale, e chi se no? È lui, l’imputato perenne davanti al Tribunale Rivoluzionario contemporaneo, un tribunale che non condanna perché ritiene di avere il vento in poppa della dialettica storica, ma cancella perché vuole farla finita con qualsiasi simulacro di storia che assegni un qualche ruolo di rilievo alla tradizione e all’umanità occidentale, quindi con ...