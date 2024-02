L’Eredità | Michele alla Ghigliottina per 170 mila euro

Michele (in ebraico [mixa'el]; in latino «Quis ut Deus», “Chi è come Dio”, che traduce Mîkha'el; in greco antico: a, letto Mikhal; in latino Michaël; in arabo |, letto Mikha'il) è un arcangelo nell'Ebraismo, nel Cristianesimo (tranne in quello avventista), e nell'Islam. Nel deposito della tradizione delle chiese Cattolica Romana e Ortodossa, nella fede Anglicana e Luterana, egli è chiamato "San Michele l'Arcangelo" (l'Arcangelo per antonomasia), o più brevemente "San Michele". Nella tradizione delle Chiese ortodosse orientali e ortodossa, egli è chiamato "Tassiarca Arcangelo Michele", o più brevemente "Arcangelo Michele".