Leonardo Di Virgilio | la montagna nel cuore e l’ultimo video sui social Chi era il 25enne morto sul monte Due Mani

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ballabio (Lecco), 18 febbraio 2024 – Un camoscio che bruca senza dimore a pochi metri di distanza da lui, il sole appena sorto, la croce in cima ai 1.666 metri delDue, il bivacco metallico che sembra una navicella spaziale appena sotto la vetta dove ha trascorso la notte, e, in basso, Lecco, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e il lago di Garlate, il vero lago dell'Addio monti dei Promessi sposi. E' l'ultimogirato e postato sul proprio profilo Instragram da. Una decina di minuti dopo averlo condiviso in rete, Leo è scivolato dalla cresta ed è ruzzolato giù per 150 metri senza possibilità di scampo.Diaveva 25 anni e abitava ad Arcisate. Amava la natura, lo sport, l'aria aperta, l'attività fisica, le biciclette, le ...