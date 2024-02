Leon | campionato riaperto Battuta la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lavince 1 a 0 l’anticipo contro laMapello e riapre ilanche se i punti da recuperare dalla vetta restano 4. Ma la prova di forza casalinga di ieri pomeriggio contro i bergamaschi fa ben sperare e cancella, in parte, la dura sconfitta dello scorso weekend a Sondrio. AllaArena decide al 75’ un penalty trasformato da capitan Bonseri e conquistato da Galimberti. Sempre nel girone B attenzione al Muggiò che dopo una settimana di passione (cinque gol in casa per mano del Castele e l’esonero del secondo allenatore dell’anno Di Gioia) non può più sbagliare per non scivolare nella zona playout. Oggi alle 14.30 sarà di scena sul campo della Soncinese senza il difensore centrale Bosco, squalificato e con in panchina il preparatore Draisci. Non vanno bene le cose nemmeno ...