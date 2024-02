L’Empoli si aggrappa a Niang | ‘Salvezza? Sappiamo cosa fare’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2024-02-18 18:38:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:sia M’Bayeper la salvezza. Secondo gol consecutivo per il francese, ancora su rigore, e un punto che vale oro nel derby con la Fiorentina. Gli azzurri si portano così a 22 punti, +2 su Sassuolo e Verona appaiati in terzultima posizione e dunque in zona retrocessione. L’ex Milan, al termine della partita, ha parlato a DAZN: “Era una partita molto importante, abbiamo incontrato una bella squadra. Oggi era importante non perdere perché venivamo da quattro partite non perse e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e dobbiamo continuare così facendo tanti punti per salvarci. Abbiamo una squadra che lotta e che non molla mai. Oggi non abbiamo mollato e siamo riusciti a portare a casa un punto, dobbiamo continuare così ...