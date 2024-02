L'Empoli si aggrappa a Niang | 'Salvezza? Sappiamo cosa fare'

2024-02-18 18:38:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’Empoli si aggrappa a M’Baye Niang per la salvezza. ... (justcalcio)

La Serie A 1998-1999 è stata la 97ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 67ª a girone unico), disputata tra il 13 settembre 1998 e il 23 maggio 1999 e conclusa con la vittoria del Milan, al suo sedicesimo titolo.

La Juve difende il primato e Allegri punge l'Inter: 'Noi come Sinner e loro come Djokovic'. Anche Milan e Atalanta in campo: Il tecnico livornese si aggrappa ai gol del ritrovato Vlahovic , oltre che alla consueta solidità difensiva: carte che dovrebbero ampiamente bastare per battere l'Empoli penultimo in classifica, ...

Inter - Lazio, moviola: Cosa ha visto Marchetti sul rigore per Lautaro: ... dopo la vittoria per 0 - 2 di questo campionato a Empoli, quattro i precedenti con i nerazzurri. ...a corpo con il difensore che trattiene la maglia dell'attaccante che però a sua volta si aggrappa. ...

Lazio - Inter è il big match di oggi e la Juve tifa per l'ex Sarri. Derby Milan - Monza nel segno di Berlusconi: Inzaghi cerca la fuga, Allegri si aggrappa a Sarri. La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter rischia di segnare una tappa molto ... Salernitana, Sassuolo, Cagliari (Coppa Italia) ed Empoli, con il ...