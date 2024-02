L’Empoli non vuol fermarsi Nicola si aspetta progressi | Ci metteranno alla prova»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Simone Cioni È il giorno del derby. E forse non poteva arrivare in un momento migliore per un Empoli rigenerato dcura. Una gara diversa dalle altre, ma non per. "So che è una partita particolarmente sentita da un punto di vista emotivo – esordisce il tecnico –, però io sono concentrato su quello che è il nostro percorso e per me le partite sono tutte sentite e vorrei che fosse così anche per il nostro pubblico, per i nostri giocatori e per il nostro ambiente perché solo così secondo me si può progredire". Quella odierna (fischio d’inizio alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena) è una sfida importante anche per cominciare a dare davvero un primo giudizio al lavoro svolto dall’arrivo diin panchina. "Sarà la quinta partita sotto la mia gestione e per tanto utile ad una valutazione ...