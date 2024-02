Lega e Fi aprono ad Antonelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) È stata accolta bene dal centrodestra l’apertura di Sandro, che ha rinunciato alla candidatura a sindaco con le liste civiche. Correrà da solo con una lista a parte. Alberto Maria Alessandrini Passarini, consigliere comunale-Osimo, e Filippo Marsili, coordinatore comunale del partito, si muovono concordi con Forza Italia affermando: "Elezioni amministrative: bene le dichiarazioni del candidato sindaco. Oltre a essere un professionista stimato e con un’importante esperienza amministrativa, può davvero rappresentare quel cambiamento che in molti aspettano. Di conseguenza, non possiamo che vedere con favore la sua proposta di costruire un’alleanza ampia fatta di forze civiche e movimenti politici, così come chiesto negli ultimi mesi da tantissimi osimani. È sempre più necessario riuscire a dimostrare che è ...