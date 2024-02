L’economista Onado | “Giusto che le banche ripaghino gli azionisti ma serve più prudenza Il bitcoin? Solo speculazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Marco, docente di istituzioni finanziarie all’università Bocconi di Milano, ex commissario Consob ed editorialsta di diverse testate, ha da poco mandato in libreria una raccolta dei suoi interventi usciti mensilmente su Investire negli ultimi 5 anni. Il volume, edito da Guerini Next si intitola “Watchdog. A guarda del risparmio nell’era della finanza galoppante” e tocca molti temi di stretta attualità su cui abbiamo scambiato alcune considerazioni con l’autore. Professor, per leitaliane si è appena chiuso un anno d’oro con profitti complessivi per 40 miliardi di euro. Il merito è però soprattutto dei ripetuti rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale europea negli ultimi due anni. Come valuta l’ipotesi di una tassazione su quelli che, a torto o a ragione, vengono definiti extraprofitti? Per rispondere è utile ...