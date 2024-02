L' economia arranca | le Borse tracimano utili Sembra strano ma non lo è

L'economia del Sudafrica è un'economia di mercato emergente, che dispone di una grande abbondanza di risorse naturali e di settori molto sviluppati quali quello delle comunicazioni, dell'energia e dei trasporti, e di un importante snodo manifatturiero regionale di uno stato membro del G20, l'unico in Africa. Può inoltre contare sulla sedicesima più importante borsa valori al mondo e la prima nel continente africano, quella di Johannesburg.

L'elettrificazione dei trattori e i sussidi ambientali agli agricoltori: ... e del 7,6 per cento nel secondo ", quella dell'agricoltura arranca: appena il tre per cento in ... L'innovazione tecnologica e l'economia di scala dovrebbero permettere, un domani, di superare le due ...

L'economia del Giappone arranca, ma Tokyo resta una potenza globale: Il Giappone ha perso il terzo gradino del podio su scala globale a discapito della Germania, diventata la terza economia mondiale dietro a Stati Uniti e Cina The post L'economia del Giappone arranca, ma Tokyo resta una potenza globale appeared first on ...

Il Tar boccia il Pitesai, stop alle nuove estrazioni. Mingozzi (PrI): 'Riprenderle senza perdere altro tempo': ... proprio mentre la produzione di gas nazionale arranca. Il Pitesai è stato approvato dall'allora ...dell'oil&gas ravennati di riprendere un'attività che aiuta l'occupazione e fa crescere l'economia'. ...