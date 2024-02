Le vibrazioni positive per il corpo e l' anima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le campane tibetane, l'arpa celtica, ma anche il rumore della pioggia e del mare, o il respiro del bosco. Gli americani li chiamano «healing sounds», suoni curativi per ile per l'. Terapie di origini millenarie, ora riconosciute dalla scienza. Sanremo è finito, ma la musica resta. E se la musica è di qualità, ascoltarla fa bene alla salute. Lo dimostrano le più avanzate ricerche di neurofisiologia, secondo le quali l’ambiente sonoro in cui si è immersi dalla fase prenatale - col battito del cuore materno che accompagna i nove mesi di gestazione - e poi via via nel corso dell’intera esistenza, influisce sul benessere psicofisico, sulla capacità di autoguarigione e sulle prospettive di longevità. «Ilumano vibra e si sintonizza su particolari frequenze dalle quali dipende il suo equilibrio» conferma Daniel Lumera, ...