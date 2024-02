Le ultime ore di Navalny prima di morire | la «passeggiata» a -40 gradi | le telecamere rotte e il corpo nascosto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024) Fino a due giornidi, Alexeili ha trascorsi in una cella di massimo isolamento del carcere di Kharp, oltre il circolo polare artico. L’Ik3 è l’istituto penitenziario russo più a Nord, ricostruito nel 1961 sulle rovine di un gulag di Stalin. Viene chiamato «Lupo polare», intorno solo tundra ghiacciata da un lato e gli Urali dell’Artico dall’altra. Nella vicina città di Kharp ci sono quasi solo famiglie di dipendenti del carcere, tra guardie e impiegati. Nella cella di massimo isolamentoera finito per la ventisettesima volta da quando è stato arrestato, secondo il conteggio dei suoi collaboratori citato dal Messaggero. Il dissidente russo aveva passato 295 giorni in punizione, su 1126 passati in carcere. Lo scorso dicembre, lo stessoaveva fatto dei cenni a quel ...