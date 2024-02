LE ULTIME Da valutare Gagliolo e Nestorovski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La squadra domani mattina alle 11 al Picchio Village riprenderà la preparazione in vista del delicatissimo scontro fuori casa con la Feralpisalò, programmato per sabato prossimo con fischio d’avvio alle ore 14 allo stadio Garilli di Piacenza. Stavolta l’Ascoli si troverà di fronte al primo vero bivio in grado di indirizzare il proprio futuro. Impossibile negare quanto sarà fondamentale riuscire a portare a casa quella vittoria che manca dall’exploit di Como (0-2). Alla ripresa dei lavori Castori e il suo staff saranno chiamati aattentamente le condizioni di. Ancora lontano il rientro previsto per gli altri lungodegenti Tavcar, Bogdan e Kraja. Tornerà a disposizione Valzania che ha scontato la squalifica, mentre si incrociano le dita per riavere a disposizione un attaccante esperto e in grado di incidere ...