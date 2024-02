Le tre ipotesi dietro la strage del cantiere a Firenze | il sospetto degli operai a nero | i lavori con 61 subappalti

In analisi matematica il teorema di Rolle afferma che se una funzione è continua in un intervallo chiuso [ a , b ] {\displaystyle [a,b]} , derivabile in ogni punto dell'intervallo aperto ( a , b ) {\displaystyle (a,b)} e assume valori uguali f ( a ) = f ( b ) {\displaystyle f(a)=f(b)} negli estremi dell'intervallo, allora esiste almeno un punto c {\displaystyle c} interno ad ( a , b ) {\displaystyle (a,b)} in cui la derivata si annulla, cioè f ' ( c ) = 0 {\displaystyle f'(c)=0} (punto critico o stazionario).