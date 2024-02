Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 18 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024. Ariete Luna chiacchierona in Gemelli conclude con allegria il secondo mese invernale, domani Sole in Pesci aprirà un periodo di 4 settimane meno vivace, forse, ma intenso; tra un mese inizierete la vostra stagione con un bagaglio di vita pieno di esperienze positive. I pianeti danno oggi il via a una nuova, importante fase. Plutone invia potenti influssi rigeneratori e spinge a guardare al futuro con un ottimismo. Amore non stop, Venere impazzisce per voi. Toro Ultimo giorno di Sole in Acquario, presto sarete liberi pure dalla pressione di Mercurio, primo pianeta che seguirà Sole in Pesci. ...