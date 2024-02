Le polemiche su Geolier | Vecchioni risponde a Cottarelli | «Perché non ha capito un cavolo» VIDEO

(Di domenica 18 febbraio 2024) È l’invito all’Università Federico II di Napoli a tenere vive lesu. Un caso che ha continuato a far discutere sul rapper napoletano, dopo le durissimescoppiate per il secondo posto dietro Angelina Mango. Robertoa Altre parole, il talk show di Massimo Gramellini su La7, polemizza con l’economista Carloche, dopo aver saputo dell’invito aa tenere una lezione all’Università Federico II di Napoli, ha attaccato: «Sarò retrogrado, ma proprio non capisco. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare “sono solo canzonette…». Sarò retrogrado, ma proprio non capiscol’Università di Napoli abbia invitatoa ...

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo (Napoli, 23 marzo 2000), è un rapper italiano.

Geolier è su The Sunday Times: «Napoli ha dato vita a un nuovo stile hip hop» ilmattino.it

Geolier difeso da Roberto Vecchioni: «Napoli invidiata, era un Regno quando altrove pascolavano capre»: Roberto Vecchioni difende Geolier. Il "professore", nel corso della trasmissione "In altre parole" condotta da Massimo Gramellini su La7, ha parlato del ...

