Le pillole di Polly | recensione di “La meccanica degli spiriti” di A J West

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Belfast, 1914. William Jackson Crawford, pur essendo ancora giovane, ha già raggiunto molti traguardi. Ha conseguito una laurea prestigiosa come quella in ingegneria; poi, è diventato insegnante presso l’Istituto tecnico municipale e, per di più, ha anche pubblicato un saggio. Eppure, non può definirsi un uomo di successo, e da nessun punto di vista. Sul lavoro, infatti, viene guardato con un misto di diffidenza e compassione dai colleghi, e alle cene di gala il Preside non lo invita mai al tavolo d’onore. E poi, a dirla tutta, il suo libro non se l’è letto nessuno, e anche se lavora giorno e notte ha uno stipendio da fame. Ma questi sarebbero problemi da nulla; quello che lo angustia di più, infatti, è la sua vita familiare, che è un disastro. Elizabeth, la moglie, gli dà prove quotidiane di non provare più niente per lui e, anzi, è in odore di adulterio, o almeno questo darebbe ad ...