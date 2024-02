Le pagelle Thorstvedt l’unico a crederci Doig riesce a limitare Holm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) CONSIGLI 6. Avvicina le 500 presenze in A – con quella di ieri siamo a 497 – dentro lo stadio in cui esordì nella massima serie, ormai 15 anni fa. Non impeccabile, però, sulla prima rete dell’Atalanta con respinta non granchè su Miranchuk. Il riscatto lo confeziona su Zappacosta, due volte, e susul finire del primo tempo come su Miranchuk nella ripresa e Scamacca nel finale. Cade ancora due volte, senza colpe. PEDERSEN 5,5. Non semplice arginare Zappacosta, cui il norvegese concede molto in avvio, molto meno dopo. Sfortunato sul 3-0 dei nerazzurri, quando mette il piede ‘sbagliato’ sulla conclusione di Bakker. TRESSOLDI 5,5. Aggrappato alla maglia si Scalvini già al 5’, oppone simbolico petto a meno simboliche raffiche atalantine. Che lasciano i neroverdi lì. VITI 5,5. Tiene la posizione. Qualcosa respinge, altro o meglio molto altro patisce. ...