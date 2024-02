Le morti sul lavoro e la logica pericolosa dei subappalti L’opinione di Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si ripete da molti anni la stessa storia: muoiono lavoratori nei cantieri, si sollevano le “grida” di anime belle e non belle, si promettono più ispettori e più ispezioni, si comunica che le norme saranno più implacabili, e tutto viene rimandato al prossimo incidente. Ma il tema decisivo non sono gli ispettori, pur essendo auspicabile la loro efficacia; non sono fondamentali leggi draconiane, che sovente servono solo a nascondere le sfasature del sistema che perciò, gabbata la pubblica opinione rimane poi tale e quale. In momenti di lutto nel mondo deldelle costruzioni, almeno coloro che conoscono la situazione grave e come si trascina, ci si domanda se taluni ” ci fanno o ci sono proprio”. E infatti non comprendere laassassina del sub appalto, almeno quando non corrisponde ad impresa davvero specialistica di nicchia con apparecchiature ...