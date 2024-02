Le migliori colazioni in hotel a Roma Ecco 8 indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Da qualche tempo gli alberghi si sono scrollati di dosso l’immagine che li dava come luoghi inaccessibili ed esclusivi, aprendo le porte anche alla clientela esterna e diventando così raffinate oasi di accoglienza e di inclusione alla portata di tutti (o quasi), con il plus di tempi dilatati in cui è un piacere farsi coccolare, incontrare qualcuno o leggere i quotidiani sul tablet in relax, o ancora organizzare con la calma necessaria l’agenda di lavoro. Un piccolo lusso che si trasforma in un grande beneficio, soprattutto per la carica di buonumore che influenzerà in modo positivo l’andamento della giornata Dove fare la prima colazione inAlephCurio Collection by Hilton Ricavato da un edificio che un tempo ospitava un noto istituto bancario, è frutto di una sapiente ristrutturazione che ha ...