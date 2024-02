Le indagini su Alfio Torrisi | il catanese morto alle Bahamas | il cadavere è senza organi | al loro posto segatura e fogli di giornale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un malore, a bordo della nave da crociera dove stava lavorando, e poi il ricovero e la morte al Rand memorial hospital di Freeport, nelle. Il fatto è avvenuto nell’ottobre del 2023 e il la vittima è, 54enne di Giarre nel. La Procura etnea, dopo un espresentato dalla moglie, ha aperto un’inchiesta per fare luce sul decesso ma il caso diventa molto misterioso quando il medico legale incaricato, Cristoforo Pomara, effettua l’autopsia sul corpo del 54enne (intanto trasportato in Sicilia): ilè, infatti, privo degliinterni che sono stati sostituiti damista adi giornali americani. Così l’inchiesta si complica proprio per l’impossibilità di eseguire una completa autopsia ...