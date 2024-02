Lazio | un errore e dà i tre punti al Bologna

(Di domenica 18 febbraio 2024) Chi ha visto solo il primo tempo non può capire come ha fatto laa perdere contro il. Un gol, quello di Immobile, annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Poi, un gran gol realizzato da Isaksen su perfetto assist di Ciro, che ha rinunciato a spedirlo direttamente in rete avendo scorto il danese in posizione migliore. Fino a quel punto, pur in vantaggio di un solo gol, laappariva sicura vincitrice dello scontro con la rivale emiliana nella corsa alla Champions. Ma basta un, al 39’, quello di Provedel che respinge malamente sui piedi di Fabbian, il quale serve al volo El Azzouzi che punisce il portiere laziale. Lareagisce al 44’ con Guendouzi che spara una cannonata verso la porta di Skorupski che era fuori portata, ma sulla linea ci pensa Lukumi a respingere di ...

La Società Sportiva Lazio, meglio nota come Lazio, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma, sezione calcistica della Polisportiva S.S. Lazio.

