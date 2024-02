Lazio | la classifica dei posti dove si vive meglio | in che posizione si trova Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 febbraio 2024)siall’interno del territorio della Regione: ecco lae in qualetroviamo. Foto di(credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comCon i casi di cronaca nera e l’aumento dei prezzi per la qualità della vita, sempre più persone cercano la zona perfetta per andare are. Un ragionamento che avviene anche per gli abitanti del, che ormai attraverso la riapertura del mercato immobiliare provano a cercare nuove destinazioni più vivibili ed economiche per trasferirsi e magari creare una propria famiglia. I miglioriper andare are nelLa specialedei migliori ...