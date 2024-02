Lazio furiosa per l'arbitraggio di Maresca contro il Bologna | silenzio stampa per protesta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Clima teso a Roma sponda biancoceleste. Laha deciso di non parlare dopo la sconfitta casalingail, come segno di...

Valerio Di Cesare (Roma, 23 maggio 1983) è un calciatore italiano, difensore e capitano del Bari.

Roma, striscione choc a Trigoria dopo il derby: Re Mourinho è nudo e spunta l'ipotesi De Rossi: E i ben informati parlano di una proprietà furiosa dopo la sconfitta con la Lazio . Il silenzio dei Friedkin. Insomma, Re Mourinho è nudo e sempre più solo e non è da escludere che la rivoluzione, ...

La Superlega è legittima, storica sentenza della Corte Ue fa volare il calcio in Borsa: ...29 euro per poi chiudere a 0,27 in crescita del 6,17% e quello della Lazio a 0,78 euro (+3%). La ... Nell'occasione, infatti, non si era fatta attendere la reazione furiosa della Uefa che in un ...

Serie A, è bagarre Champions! Inzaghi lancia la sfida a Sarri: "Una vittoria cruciale": La furiosa rimonta dell'ultimo quarto d'ora accorcia il versante Champions League della classifica, ... un gruppo di sei formazioni: tra Lazio e Atalanta ci sono sei lunghezze e il trio Inter Milan ...