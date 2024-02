Lazio-Bologna | le formazioni ufficiali | sorpresa El Azzouzi | c'è Isaksen

La Società Sportiva Lazio, meglio nota come Lazio, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma, sezione calcistica della Polisportiva S.S. Lazio.

Formazioni ufficiali Lazio - Bologna, le scelte dei due tecnici: Formazioni ufficiali Lazio - Bologna, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 12:30 Comunicate le formazioni ufficiali di Lazio - Bologna, match di Serie A in programma alle 12:30. LAZIO (4 ...

Lazio, contro il Bologna in palio la Champions. Ma Sarri è in emergenza: Cataldi in regia, Zaccagni out: Brividi Champions: dopo l'emozionante sfida per sognare i quarti dell'edizione attuale, oggi la Lazio si gioca la qualificazione al nuovo e (ancora) più ricco torneo del prossimo anno. Ha annullato Harry Kane e ora vuole il bis con Zirkzee: così Gila è diventato il "muro" di Sarri di Riccardo ...