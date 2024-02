Lazio-Bologna 1-2 | i rossoblù in piena corsa Champions

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – In uno stadio Olimpico che ricorda congiuntamente l’ex Sinisa Mihajlovic, ilcontinua la sua cavalcata verso l’Europa battendo 1-2 lanella 25ª giornata di Serie A. La squadra di Motta, andata in svantaggio con la rete di Isaksen a inizio primo tempo, ribalta il risultato grazie al pareggio di El Azzouzi e al sigillo decisivo di Zirkzee. Sarri non festeggia come avrebbe voluto la 100ª panchina in biancoceleste, anche se l’inizio di partita sembrava mettere in risalto la ritrovata vena realizzativa dei biancocelesti. Dopo un quarto d’ora, infatti, Immobile porta in vantaggio i padroni di casa: il gol viene però annullato per fuorigioco dell’attaccante. La squarda di Sarri ci riprova poco dopo, al 18? duettano Isaksen e Immobile, il napoletano serve il danese che spedisce in rete l’1-0 della. ...