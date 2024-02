Lazio-Bologna 1-2 | i rossoblu continuano a volare | ribaltati i biancocelesti all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma 18 febbraio 2024 - Era una partita tra due squadre in salute, entrambe vincenti durante la settimana, e la sfida non ha disatteso le aspettative. Ilvince in rimonta contro laal termine di una partita emozionante, giocata ad altissimo livello tecnico, tattico e fisico, degno della posta in palio in campo: un posto nella prossima Champions League. Alla rete iniziale di Isaksen, risponde prima El Azzouzi, poi è il talento di Zirkzee a mettere il sigillo che vale i tre punti per gli ospiti. I felsinei volano così a quota 45 e tronano a contatto con l'Atalanta quarta, lainvece resta ancorata a quota 37 e vede la zona Champions allontanarsi a quota 8 lunghezze. Primo tempo Maurizio Sarri conferma le impressioni della vigilia e schiera Patric al posto dello squalificato Romagnoli in difesa al fianco di Gila. ...