Lazio-Bologna 1-2 | decide il gol di Zirkzee | rossoblu quarti in classifica

(Di domenica 18 febbraio 2024) La squadra biancoceleste resta ferma a 37 in ottava posizione Ilvince 2-1 in rimonta a Roma sul campo dellanel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024. La squadra di Thiago Motta si impone grazie alle reti di El Azzouzi eche ribaltano l'iniziale vantaggio firmato da Isaksen.

Clima teso a Roma sponda biancoceleste. La Lazio ha deciso di non parlare dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna , come segno di protesta ... (calciomercato)

La Società Sportiva Lazio, meglio nota come Lazio, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma, sezione calcistica della Polisportiva S.S. Lazio.

Serie A, Lazio - Bologna finisce 1 - 2. Ora Empoli - Fiorentina 0 - 1 e Udinese - Cagliari 1 - 1. LIVE: Italiano vedi anche Tutti pazzi per Sinner, in corso finale contro De Minaur a Rotterdam La cronaca di Lazio - Bologna Il Bologna vince in rimonta 2 - 1 a Roma contro la Lazio. I biancocelesti si ...

Thiago Motta: "Contento per il mio Bologna. Bayern Lazio Complimenti a Sarri per la vittoria": L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha voluto parlare della vittoria contro la Lazio oggi in trasferta. Ecco le dichiarazioni L'allenatore del Bologna Thiago Motta a Dazn ha voluto parlare della partita vinta contro ...

Esonero Sarri, Lazio in silenzio stampa. Cosa sta succedendo: Esonero di Lotito in arrivo Ecco le motivazioni Come riporta Dazn, la Lazio, soprattutto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, ha deciso di non parlare al termine della gara col Bologna. Esonero ...