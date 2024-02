L’atomica di Mosca è un deterrente Boschetti spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nei giorni scorsi in Occidente si è diffuso l’allarme sul lancio di un ordigno nucleare nell’orbita extra-terrestre da parte della Federazione Russa. Tuttavia, non vi sono ancora conferme certe al riguardo. Qualora fosse vero, come cambierebbe il panorama strategico-politico? Nicolò, ricercatore in Sicurezza dei sistemi spaziali presso la Cornell University ha accettato di analizzare la situazione per Formiche.net. Secondo quanto riportato da alcuni media,avrebbe lanciato un ordigno nucleare nello spazio. Quanto avvenuto è una violazione dell’Outer Space Treaty o no? Secondo l’Outer Space Treaty non si possono dislocare armi nucleari nello spazio, siano esse in orbita o sulla superficie di un qualsivoglia pianeta che non sia la Terra. In generale, non si possono posizionare armi di distruzione di massa fuori dall’atmosfera. Tuttavia, ...