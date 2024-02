Latina Il cordoglio del Sindaco e del Consiglio comunale per la scomparsa di Guglielmo Saurini

Antonio Pennacchi (Latina, 26 gennaio 1950 – Latina, 3 agosto 2021) è stato uno scrittore italiano.

Firenze, crollo nel cantiere di un supermercato: tre operai morti: ...trattori 'invadono' pacificamente la Capitale Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cisterna di Latina,... Meloni: 'Cordoglio per vittime Firenze, seguo con apprensione' 'A nome mio e del governo esprimo ...

Omicidio Nicoletta e Renée a Cisterna di Latina, Sodano: 'Ho sparato alla sorella di Desyrée per non farla soffrire'. Le due donne hanno fatto da scudo: 'Dolore e preghiera per le vittime' sono state espresse dal vescovo di Latina, Mariano Crociata, ... una madre e una figlia, per mano di un uomo violento', il messaggio di cordoglio del sindaco di ...

