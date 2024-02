L’Atalanta mette il turbo! Quinta vittoria consecutiva | Sassuolo ko 3-0

(Di domenica 18 febbraio 2024)non si ferma più! La squadra bergamasca, allenata da Gasperini, conquista la, consolidando il quarto posto in classifica.ha battuto oggi ilnel match valido per l’anticipo del sabato sera della 25ª giornata di Serie A. Pasalic sblocca il match al 22?, mentre poi Carnesecchi fa il doppio miracolo, parando a Pinamonti un calcio di rigore per ben due volte (il primo è stato fatto ripetere). Al rientro in campo dopo l’intervallo Koopmeiners sigla il gol del raddoppio, mentre al 75? è Bakker a chiudere definitivamente i giochi, con la rete del 3-0. Pesante ko per ilin lotta per la salvezza. L'articolo CalcioWeb.

L'Atalanta Bergamasca Calcio U23, meglio nota come Atalanta U23, è la seconda squadra dell'Atalanta Bergamasca Calcio, società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

