L’Atalanta cala il tris al Sassuolo e consolida il quarto posto

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gli uomini di Gasperini annientano quelli di Dionisi e salgono a quota 45 trovando la quinta vittoria consecutiva in campionato mentre per i neroverdi è notte fonda senza l’infortunato Berardi. Carnesecchi ipnotizza per due volte Pinamonti dagli undici metri