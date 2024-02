L’assalto al modello di istruzione quadriennale nella filiera tecnico professionale

(Di domenica 18 febbraio 2024) Come di consueto durante le interruzioni scolastiche il mondo della scuola discute in modo acceso rispetto a iniziative che introducono innovazioni didattiche. E così ildicosì come proposto all’interno dellaè diventato lo scorso mese di grande attualità. In realtà la sperimentazioneè già stata introdotta nel nostro ordinamento scolastico nel 2017 con una sperimentazione in cui 100 classi all’interno del sistema diitaliana sono state autorizzate a sperimentare il cosiddetto quadriennio. Perchè nasce la riforma? Terminata la sperimentazione e ottenuti i primi diplomati con risultati eccellenti si è dimostrato che coloro che hanno frequentato il percorso ...

