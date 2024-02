(Di domenica 18 febbraio 2024) Anastasia Gorbenko è stataata aidi nuoto in Qatar dopo aver vinto la medaglia d'

L'oro è andato a Justine Braisaz ROMA - Justine Braisaz conquista la medaglia d'oro anche nella Mass Start in questa rassegna iridata di Nove ... (ilgiornaleditalia)

La nazionale di pallanuoto maschile dell'Italia è la squadra di pallanuoto che rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali; è posta sotto la giurisdizione della Federazione Italiana Nuoto. È una delle nazionali più titolate al mondo avendo vinto, in almeno un'occasione, i cinque titoli internazionali più importanti: Giochi olimpici (1948, 1960, 1992), Mondiali (1978, 1994, 2011, 2019), Europei (1947, 1993, 1995), Coppa del Mondo (1993) e World League (2022).

Quarta perla di Lisa Vittozzi a Nove Mesto 2024: rivivi l'argento nella mass start femminile in 3' - Biathlon video Eurosport IT

FAVOLOSA LISA VITTOZZI, ARRIVA UN ALTRO ARGENTO AI MONDIALI! FISI FVG

L'argento ai mondiali poi i fischi: così Doha contesta la nuotatrice israeliana: quando la nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko è stata fischiata dal pubblico dopo aver vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali di nuoto in Qatar. Cosa è successo Secondo quanto ...

Assoluti indoor: Marche tre volte sul podio: Tre medaglie di bronzo per gli atleti delle Marche ad Ancona in una spettacolare edizione dei Campionati italiani assoluti indoor al PalaCasali. Negli 800 metri è di nuovo protagonista Eleonora Vandi ...

