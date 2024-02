Land of Bad 2024 | un war movie pieno di adrenalina

Il Premio Oscar per Il Gladiatore è anche atteso a Sanremo come super ospite Prime Video ha diffuso in streaming il trailer italiano di Land of Bad, ... (movieplayer)

Bad Hersfeld è un comune tedesco di 30 652 abitanti, situato nel land dell'Assia. Degna di nota l'abbazia di Hersfeld.

Land of Bad: la recensione del film rambesco di William Eubank (su Prime Video) - Il Cineocchio: Voto: 5/10 Titolo originale : Land of Bad , uscita : 25 - 01 - 2024. Budget : $18,000,000. Regista : William Eubank. Land of Bad: la recensione del film rambesco di William Eubank (su Prime Video) 16/02/2024 recensione film Land ...

Sylvester Stallone dopo Rocky torna a Philadelphia per il thriller The Epiphany: L'attore coproduce il film diretto da Will Eubank , autore di The Signal , Land of Bad e Paranormal Activity: Parente prossimo . Questo nuovo impegno arriva in un periodo nel quale Stallone prenderà ...

Un febbraio un po' fiacco per Amazon Prime: ... che a parte il nuovo film con Russell Crowe ( Land of Bad ) e le serie TV Regina rossa e Mr. e Mrs. Smith non propone novità di particolare interesse. Mr. e Mrs. Smith " 2 febbraio Basata sul ...