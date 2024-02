L’altra semifinale Napoli esulta al supplementare Reggio si spegne

(Di domenica 18 febbraio 2024) unahotels 78 gevi 87 24-14, 41-39, 58-53, 73-73 UNAHOTELSEMILIA: Weber 6, Bonaretti, Suljanovic, Cipolla, Galloway 7, Faye 8, Smith 11, Uglietti, Atkins 15, Vitali 13, Grant 3, Chillo 15. Allenatore: Priftis GEVI: Pullen 21, Zubcic 8, Ennis 18, De Nicolao, Sinagra, Owens 6, Brown 12, Sokolowski 15, Lever 3, Bamba, Mabor Dut, Ebeling. Allenatore: Milicic.. Arbitri: Attard, Bartoli, Valzani. Note: fallo tecnico a Priftis al 28?. Falli tecnici sanzionati a Sokolowski e a Galloway al 31?. Fallo tecnico a Milicic al 32?. Chillo esce per falli al 35?. Faye esce per falli al 37?. 14/37 - 18-37 tiri da due punti; 13/42 - 8/36 tiri da tre punti; 11/12 - 27/30 tiri liberi; 46 - 51 rimbalzi; 18 - 15 assist; 12 - 10 palle perse; 3 - 3 palle recuperate. La Geviaffronterà l’EA7 Armani Milano nella finale della ...

Da oggi a lunedì la Supercoppa Italiana si assegna per la prima volta con il format della Final Four: stasera e domani le semifinali, con ... (inter-news)

In attesa di Flavio Cobolli e Borna Coric il torneo ATP di Montpellier è a conoscenza di tre dei quattro semifinalisti del torneo. Per l’azzurro o ... (oasport)

In attesa del match tra Jannik Sinner e Milos Raonic, il torneo di Rotterdam conosce i primi tre semifinalisti. A guardare con molto interesse la ... (oasport)

Venus Ebony Starr Williams (Lynwood, 17 giugno 1980) è una tennista statunitense.

Atp Rotterdam, Sinner in finale con de Minaur: da lunedì sarà il numero 3 sorpassando anche Panatta: Jannik Sinner fa 14 . L'italiano conquista la 14esima vittoria consecutiva battendo in semifinale all'ATP di Rotterdam l'olandese Tallon Griekspoor . Altra prestazione sontuosa dell'altoatesino che domina il primo set, poi nel secondo accusa una piccola battuta d'arresto. L'olandese ...

ATP Rotterdam, Sinner: 'Contento del numero 3 ma le cose più importanti sono altre' [AUDIO]: 'Sì, essere numero 3 vuol dire tanto per me e per l'Italia, ma ... Sulla semifinale vinta 6 - 2 6 - 4 contro Tallon Griekspoor: 'Oggi ...match importante perché avevo proprio voglia di giocare un'altra ...

Basket, Venezia crolla: Milano vola in finale di Coppa Italia: TORINO. Non c'è mai partita nella prima semifinale del sabato del villaggio delle Final Eight: l'Olimpia ...dalla lunga e l'altra con ...