L’allarme Fentanyl arriva in Italia Lo psichiatra | sostanza pericolosa | Cento volte più potente della morfina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)sbarca in. Una circolare del ministeroSalute ha sollevato il problema rispetto a questache negli Usa sta diventando un problema sociale, indicando come l’oppioide sintetico potrebbe diffondersi anche nel nostro Paese. Le forze dell’ordine sono state invitate ad alzare l’attenzione rispetto anche ai furti di farmaci che lo contengono. "Èpiùe 50più dell’eroina come analgesico – spiega Massimo Clerici vice presidenteSocietàna di psichiatria (Sip) –. Introdotto come trattamento del dolore si è diffuso sul mercato nero. Più viene consumato e più il corpo sviluppa tolleranza. I ...