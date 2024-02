La “Veduta“ di Inganni punta a vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sfida a colpi di like per aggiudicarsi la vittoria del Concorso Art Bonus. Fondazione Brescia Musei e Comune di Gussago hanno deciso di partecipare con l’opera “del giardino della villa Richiedei“ di Angeloal concorso organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo Pa Fondazione – LuBeC, per promuovere la conoscenza dell’Art Bonus, misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. L’opera scelta da Fondazione Brescia Musei e Comune di Gussago è un vero e proprio unicum nella tradizione pittorica lombarda, se non addirittura italiana, dell’Ottocento. Fu esposto a Brera nel 1859 dopo che già una versione precedente del soggetto era stata presentata all’esposizione milanese del 1845. Con la grande tela,seppe superare i limiti ...