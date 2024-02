La squadra sta prendendo volto Lenergy Pisa Beach Soccer | nuovi colpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) I fratelli Marinai faranno parte delanche nella stagione 2024. Altra doppia conferma quindi per lana. Stefano Marinai, in forza allanerazzurra dal 2018 è stato tra i protagonisti protagonista del ciclo vincente, il laterale classe ’93 in bacheca vanta 1 Euro Winners Cup, 3 scudetti, 3 Coppe Italia e la Supercoppa Italiana vinta la scorsa stagione. Così Stefano Marinai: "Nonostante i numerosi cambiamenti, rimango aper la voglia di continuare a giocare con questa maglia e per il legame con le persone che la rappresentano. Alsono legato e questo ha fatto la differenza. Ci aspetta una stagione di ricostruzione, da affrontare fin da subito nel modo ...