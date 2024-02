La squadra di Settesoldi sè reduce dalla vittoria con la capolista La Zenith va a Livorno E non vuole fermarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)Prato sulle ali dell’entusiasmo. Trasferta però insidiosa, nel girone A di Eccellenza, per i bluamaranto, che oggi pomeriggio alle 14.30 saranno ospiti in casa della ProSorgenti, quadra attualmente a metà del tabellone con 29 punti (6 in meno dei pratesi, terzi in graduatoria), ma che sta attraversando un ottimo momento di forma. "E’ una partita da non prendere sottogamba. I labronici hanno giocatori da categoria nei punti giusti e sono molto bravi e organizzati nel fare il 3-5-2 o il 3-4-1-2. La miasi è allenata molto bene, quindi abbiamo preparato tutta una serie di situazioni per riuscire a leggere le insidie di questo match – commenta Simone, allenatore dellaPrato -. Mancano 5 partite alla sosta, dove ci saranno 4 scontri diretti. Ma dobbiamo prima di ...