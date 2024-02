La Sp 64 del Cipressino diventa regionale

(Di domenica 18 febbraio 2024)no regionali la strada delche collega il territorio dell’Amiata alla Due Mari tramite lo svincolo di Paganico nord, e un tratto della Sp26 di Arcidosso. In tutto 31, 045 chilometri di tracciato (circa 26, 95 chilometri dele 4,095 km della Sp26). La nuova classificazione è stata presentata dal presidente della Regione Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, al presidente della provincia di Grosseto Francesco Limatola e ai sindaci dell’area. Presente anche l’assessore Leonardo Marras. La Giunta di palazzo Strozzi Sacrati ha già dato il via libera all’operazione, ma occorre ancora il passaggio della delibera in Consiglio, mentre la quarta commissione ha già deliberato. “Questa strada ha un’importanza– ha ...

Il Cipressino (Olea europea "Cipressino") è una cultivar di olivo che cresce in Italia, usato spesso come albero frangivento, per cui viene appunto chiamata frangivento.

