La sentenza sui mutui | I tassi d’interesse non erano regolari Chiediamo i rimborsi

(Di domenica 18 febbraio 2024)da migliaia di euro per gli interessi versati per, leasing, e prestiti in banca. "Ci sono centinaia, forse fino a un migliaio di famiglie che possono fare richiesta di rimborso degli interessi versati in passato - assicura Graziano Urbinati presidente provinciale di Fedeconsumatori -. Siamo pronti ad accogliere le domande che i cittadini vorranno presentare". Ad aprire a questa opportunità è un’ordinanza della Corte di Cassazione del 13 dicembre scorso, che si è espressa su un ricorso di cittadini dopo anni di battaglie legali. Tutto nasce da un nome: Euribor. Era l’indice a cui facevano riferimento le banche nell’applicare idi interesse ai prestiti echiesti dai cittadini. Già nel 2013 la Corte di Giustizia europea stabilì che sette banche avevano manipolato la formazione di questo indice ...

Per la prima volta in Vaticano viene pronunciata una sentenza di condanna per Abusi riguardante atti commessi nello stesso territorio del piccolo ... (feedpress.me)

La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.

Martina Franca, contestazione: videosorveglianza senza la dovuta autorizzazione, sanzioni per due imprese Per una delle due rilevate anche ...: ...del lavoro sommerso e alla prevenzione e alla repressione dei reati nell'ambito della sicurezza sui ... fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per presunte responsabilità in ...

Interessi sui mutui, possibili rimborsi per migliaia di euro. 'Interessati centinaia di cittadini': 'Questa sentenza riporta alla luce una vicenda particolarmente grave e intollerabile, anche perché in quegli anni i tassi sono stati già abbastanza elevati e l'intesa anticoncorrenziale di alcuni ...

Portici, le notizie della settimana (12 - 18 febbraio): Un femminicidio che aveva scosso la comunità bolognese e una sentenza molto attesa sia dai ...rimangono aperte anche le cause dei parenti contro gli 'haters' che avevano insultato la donna sui social ...