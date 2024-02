La scuola può essere soprendente anche in negativo Ma esiste il ‘disorientamento salutare’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Michele Canalini Ci sono diverse modalità con cui lapuò presentarsi come sorprendente. Molte di queste modalità, però, non sono piacevoli. Una è chiaramente quella dellaassurta “agli onori della cronaca” quando le notizie di episodi di aggressioni a docenti o tra studenti, con interventi delle forze dell’ordine e successive denunce penali, trasformano l’istruzione pubblica in un palcoscenico o in un rotocalco scandalistico, in grado soltanto di accendere i riflettori su fatti gravi ma pur sempre minoritari rispetto ai grandi numeri che l’istruzione mette in campo ogni giorno con la sua indefessa attività educativa rivolta agli studenti. Poi c’è la modalità disorientante dellaalle prese con l’inclusività. Se infatti gli istituti italiani stanno operando trasversalmente per realizzare concrete azioni inclusive ...