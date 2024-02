La scorciatoia per finanziare i palestinesi | gli Usa cercano l' escamotage

Una scorciatoia da tastiera (in inglese keyboard shortcut), in informatica, è la pressione di due o più tasti contemporaneamente che richiamano una certa operazione di un software o del sistema operativo di un PC. Il significato del termine "scorciatoia da tastiera" può variare in relazione al produttore del software. Ad esempio, Microsoft differenzia le scorciatoie da tastiera dai tasti di scelta rapida: i primi consistono di specifiche combinazioni di tasti usate per eseguire un'azione, gli ultimi rappresentano una specifica lettera in un menù o in una barra degli strumenti che, premuti assieme al tasto Alt, attivano quel particolare comando.