La Sba alla resa dei conti Vincere per restare in B

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Luca Amorosi L’ora della verità sta per scoccare in casa Amen Bc Servizi . La formazione aretina si gioca la salvezza diretta nel campionato di serie B interregionale di basket oggi alle ore 18 al PalaFilarete di Firenze contro Cantini Lorano Legnaia. La vincente di questa sfida, infatti, si garantirà l’accesso al play-in silver, raggruppamento che metterà in palio due posti per i playoff, ma soprattutto otterrà la salvezza diretta senza passare dai playout. Le due compagini sono arrivate all’ultima giornata della prima fase entrambe con 18 punti all’ottavo posto in classifica. I padroni di casa dell’Olimpia Legnaia nel corso della stagione sono stati costretti a rivoluzionare il roster a disposizione di coach Zanardo a seguito di numerosi infortuni, tesserando di recente il centro Prunotto e l’ala Catalano, già in gialloblù lo scorso anno. La Sba dovrà cercare di replicare ...