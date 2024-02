La Roma cala il tris sul Frosinone | i giallorossi attendono il Feyenoord

(Di domenica 18 febbraio 2024)m 18 febbraio 2024 – Lavince 3-0 sul campo delnella gara in calendario oggi 18 febbario 2024 per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Ipassano in trasferta con i gol di Huijsen, Azmoun e Paredes, a segno su rigore. La vittoria consente alladi salire a 41 punti e di rimanere in corsa per il quarto posto, che vale un piazzamento Champions League e che attualmente è occupato da Atalanta e Bologna a quota 45. Ilè fermo a 23 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Iorail: giovedì all’Olimpico lo spareggio da dentro o fuori, con in palio un posto agli ottavi. (fonte: Adnkronos, foto: X @OfficialAS).

Huijsen inventa un capolavoro, Azmoun e Paredes la chiudono: 3-0 Roma a Frosinone: De Rossi ritrova Di Francesco e lo fa in vesti diverse da quelle passate: da centrocampista ai suoi ordini, nel 2017/18 e in parte della stagione 2018/19, fino a rivale in panchina, come tecnico della ...

